США: признание Россией «документов» оккупированного Донбасса противоречит Минским соглашениям

Посольство США в Украине заявляет, что признание Россией «документов», изданных на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, противоречит Минским соглашениям.

«Признание Россией документов из сепаратистских «республик» является тревожным и несовместимым с согласованными целями Минска», – говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Также в посольстве выразили обеспокоенность в связи с усилением боевых действий и использованием реактивных систем залпового огня «Град» на линии соприкосновения в Донбассе.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, которым признал действующими некоторые «документы», изданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Согласно указу, речь идет о временном характере признания упомянутых «документов» – «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Сайты донецких и луганских сепаратистов назвали указ российского президента Владимира Путина «долгожданным событием» и «признанием государственности» так называемых республик.

Украина осудила этот указ Путина. Президент Петр Порошенко заявил, что, признав «документы», изданные в ОРДЛО, Путин доказал факт российской оккупации и нарушения международного права. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что таким образом российский президент фактически вышел из Минского процесса. А в МИД Украины призвали международных партнеров усилить давление на Россию в связи с такими действиями Кремля.

Несколько пакетов договоренностей, достигнутых на переговорах в белорусском Минске в 2014-2015 годах и известных как Минские договоренности предусматривают, среди прочего, прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных войск, наемников и вооружений, освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц или установление контроля ОБСЕ над украинской-российской границей.