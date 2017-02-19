Глава МИД Франции осуждает серию кибератак из Москвы

Министр иностранных дел Франции обвинил Москву в серии кибератак, связанных с выборами, заявив, что такие действия являются «неприемлемыми».

В интервью Journal du Dimanche министр Жан-Марк Эйро заявил, что атаки направлены на проевропейского кандидата Эммануэля Макрона.

Он отметил, что ультраправый кандидат Марин Ле Пен и консервативный Франсуа Фийон занимают пророссийские и антиевропейские позиции.

«Россия первой утверждала, что невмешательство во внутренние дела является главным правилом...Франция не допустит того, чтобы ее выбор был продиктован», – сказал он.

«Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции неприемлема, и я ее отвергаю», – добавил министр.

Утверждение о вмешательстве России прозвучали на фоне противоречий о том, что Москва вмешалась в 2016 году в президентские выборы в США.

«После того, что произошло в Соединенных Штатах, это наша обязанность принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы честность нашего демократического процесса была в почете», – сказал Эйро.

Россия отрицает заявления о том, что кандидат партии «En Marche» («Вперед») на выборах президента Франции Эммануэль Макрона стал мишенью российских средств информации и интернет-атак.

Ранее генеральный секретарь партии «En Marche» Ришар Ферран заявил, что кандидат этой партии на выборах президента Франции Эммануэль Макрона является мишенью российских средств информации и интернет-атак.

В Кремле эти обвинения отвергли, как и отрицали обвинения со стороны США об использовании Москвой кибератак и других методов для вмешательства в американские выборы 2016 года.