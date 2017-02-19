Благотворительный концерт в поддержку больного ребенка готовят в Крыму

На 25 февраля в крымском Дворце культуры профсоюзов в Симферополе запланирован благотворительный концерт, собранные средства пойдут на лечение больного ребенка, сообщает издание Avdet. Организатором мероприятия выступает крымскотатарская группа молодежи «Millet! Vetan! Qirim!»

Историю болезни и документы по передаче средств активисты обещают опубликовать в социальных сетях.

Согласно анонсу, в концерте примут участие крымскотатарские звезды эстрады: Эмине Мустафаева, Асие Саале, Асан Билялов, Рустем Меметов, Элина Сосновская, Фатма Джаппарова, «Hip-hop QIRIM», финалисты детского талант-шоу «Canlı ses», со своими ансамблями «Йылдызлар», «Nesil», «Атеш»выступят Майе Анафиева и Эрнест Пртыхов.

Как сообщает редакция Avdet, на прошлом благотворительном вечере удалось собрать сумму в 213 тысяч рублей.