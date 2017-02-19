Земля Украинской банковской академии в Севастополе отошла в собственность России – СМИ

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало земельный участок под зданиями и сооружениями бывшей Украинской банковской академии в федеральную собственность, сообщает «Крыминформ».

«Это земельный участок, находящийся под объектами бывшей Банковской академии. Объекты были переданы в федеральную собственность ранее», – пояснил директор российского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия в Севастополе вынужденно прекратила свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. Московские банкиры обратились в суд с требованием выселить бывших украинских преподавателей.

В сентябре 2016 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежитии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.