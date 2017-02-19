Координатор организации «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза покинул Россию – адвокат

Координатора общественной организации «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурза-младшего выписали из больницы, он выехал за границу для дальнейшего лечения. Кара-Мурза и его жена, Евгения, покинули Россию 19 февраля, сообщил адвокат Вадим Прохоров. При этом он не уточнил, куда они направились.

2 февраля Кара-Мурза-младший был госпитализирован и несколько дней находился в состоянии искусственной комы. В больницу он попал с теми же симптомами, что и в мае 2015 года. Тогда ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность». После лечения он подал заявление в Следственный комитет России о попытке покушения на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

Кара-Мурза является координатором неправительственной организации «Открытая Россия», которая финансируется бывшим олигархом Михаилом Ходорковским. Он был близким коллегой оппозиционного политического деятеля Бориса Немцова, которого застрелили возле Кремля в феврале 2015 года.