Российский актер отказался исполнять роль убийцы мирного населения Украины

Российский актер и спортсмен по смешанным единоборствам Олег Тактаров получил предложение, как утверждает, из Голливуда, в котором ему предложили сыграть русского, который уничтожил мирную украинскую деревню. Как написал актер в Фейсбуке, он отказался от «заманчивого предложения».

«Роман с дружками, русскими конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Один остался и, думаю, всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел», – написал Тактаров.

Актер рассказал, что с деньгами у него «как никогда туго», однако соглашаться на подобные роли актер не намерен.

«Надеюсь, судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям, студентам, но играть это... Лучше голодать», – добавил он.

Согласно данным на 4 ноября 2016 года, список российских деятелей культуры, которым из-за их антиукраинской позиции Служба безопасности Украины запретила въезд в страну, включает примерно 140 человек.