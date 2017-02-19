Крымчан приучают относиться к ущемлению прав, как к должному – правозащитник

Факты нарушений прав человека в Крыму перестают быть исключением и переходят в разряд тенденций. Местные жители начинают привыкать к нарушениям, их приучают воспринимать ситуацию как должное. Таким мнением с Крым.Реалии поделился 19 февраля координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Все привыкли к громким случаям нарушения прав человека в Крыму, но при этом нарушения происходят кругом, это и нарушения прав детей, прав на свободу выражения мыслей и впечатлений, поделился впечатлением в соцсетях – тут же можешь получить наказание. Известны случаи, когда ученикам начальных классов рассказывают о радикальном исламе, что они вообще могут понимать в этом? Нарушаются права на мирные собрания, нельзя публиковать статью, как хочешь. И таких нарушений множество», – сказал правозащитник.

Он добавил, что и сами жители начинают относиться к нарушениям прав человека, как к некой норме, при этом, прежде чем высказать свое мнение, инстинктивно оглядываются по сторонам.

«Люди в Крыму уже даже не замечают, что их права постоянно нарушаются. Настолько это стало обыденно. Им уже кажется, что все нормально, но при этом они привыкают говорить в полтона и прежде, оглянувшись по сторонам. Это уже на уровне инстинкта», – отметил Абдурешит Джеппаров.

Накануне прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов сообщил, что ведомство создало реестр лиц, чьи права были нарушены во время аннексии Крыма Россией.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей и освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».