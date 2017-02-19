Россия: ФСБ пригрозила проблемами организаторам акции памяти Немцова – активист

В Ставрополе сотрудники Федеральной службы безопасности России пригрозили 19-летней активистке Анастасии Антонец, организатору акции памяти Бориса Немцова. Об этом девушка написала в Фейсбуке.

По словам Антонец, сотрудники ФСБ 17 февраля приходили к ее родителям и намекали, что их дочери могут предъявить некие обвинения, если она не прекратит свою деятельность. В частности, как утверждает активистка, сотрудники спецслужбы заявили, что к ним может поступить донос на нее.

Акция памяти Бориса Немцова в Ставрополе, как ожидается, пройдет 26 февраля. Накануне в городе активисты «Молодежного яблока» провели серию одиночных пикетов у здания местного управления ФСБ в знак протеста против оказываемого на них давления.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По этому делу были задержаны Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова – бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, заказчиками – неких «неустановленных лиц». Члены семьи и соратники Немцова недовольны ходом расследования. Они требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».