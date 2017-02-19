Введение посуточного курортного сбора в Крыму серьезно подорвет конкурентоспособность полуострова на туристическом рынке. Об этом заявил подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий.

«Мы вообще против того, чтобы собирать сбор и учитывать сутки. Это неправильно. 1500 рублей за 10 дней – 10 дней это среднее пребывание отдыхающего в Крыму, это серьезные деньги», – заявил Стрельбицкий.

«Если курортный платеж будет именно в таком порядке вводиться, – это мое мнение, не мнение Совета министров и министерства, – но я буду ходатайствовать, чтобы мы выходили из данного эксперимента», – добавил российский министр Крыма.

В Крыму предлагают взимать курортный сбор с мая по сентябрь или только в летние месяцы, как сообщил глава министерства курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма, это может стимулировать туристов приезжать на полуостров в межсезонье.

До 1 марта 2017 года, по распоряжению российского президента Владимира Путина, в России необходимо ввести курортный сбор.

Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента России о введении курортного сбора, и выразил предположение, что сумма не должна превышать 50 рублей».