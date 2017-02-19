В Крыму сообщили о возобновлении чемпионата полуострова по баскетболу

В Крыму сообщают о возобновлении чемпионата полуострова по баскетболу. В эти выходные, 18-19 февраля, в Симферополе на базе нынешней Медицинской академии за звание лучших в крымском баскетболе сражаются 19 мужских команд и шесть женских сборных.

«Чемпионат набирает обороты. Сейчас в дивизионе «А» лидирует «Волна», в «Б» – пропускающий этот тур керченский «Океан», а в женском – команда из Красногвардейского. Приглашаем всех на предстоящие игры. Вход бесплатный», – цитирует «Крыминформ» пресс-службу Федерации баскетбола Крыма.

В Симферополе проходит десятый тур чемпионата Крыма по баскетболу сезона – 2016/2017 среди мужских команд и седьмой тур соревнований женских коллективов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».