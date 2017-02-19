МИД Турции на Мюнхенской конференции: Анкара не признает аннексию Крыма

Несмотря на улучшение отношений между Анкарой и Москвой в последнее время, между странами остаются принципиальные разногласия, первая из них – непризнание Турцией аннексии Крыма. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Укринформ».

«Мы никогда не признавали незаконную аннексию Крыма. Мы имеем разные позиции в Сирии», – сказал Чавушоглу.

По его словам, несмотря на улучшение отношений, несмотря на то, что Турция и Россия имеют общие проекты, являются торговыми партнерами, «Анкара не поддерживает все, что делает Россия».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».