В Крыму сообщили о высоком уровне смертности от сосудистой патологии

Смертность от сосудистой патологии в Крыму почти в два раза выше, чем в среднем по соседней России. Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«В целом по России смертность от сосудистой патологии составляет более 600 случаев, в Крыму – 1 100. Разница примерно в два раза, надо ее быстро нивелировать. Сейчас создана система, когда все есть, чтобы это сделать. Здесь также необходимо повышать информированность пациентов», – заявила Скворцова.

В Симферополе 18 февраля на базе больницы им. Семашко открыли новый сосудистый центр. В структуру нового центра входит 15 отделений, в том числе неврологическое, кардиологическое, анестезиологии – реанимации, сосудистой хирургии, лучевой диагностики, физиотерапии, а также клинико-диагностическая лаборатория. Всего центр включает в себя 230 коек.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в конце апреля 2017 года начнется строительство Строительство многофункциональной больницы на 730 койко-мест.