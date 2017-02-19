Задержанный участник организации «Аскер» уже больше недели находится в СИЗО – родственники

Задержанный российскими пограничниками участник организации «Аскер» Сеит-Ибраим Зайтуллаев уже 8 дней находится в СИЗО №1 Симферополя. Об этом рассказала мать задержанного, сообщает QirimInfo.

Она утверждает, что Зайтуллаева задержали в ночь с 9 на 10 февраля, а не 17 февраля, как об этом сообщили российские СМИ. Сейчас по его делу ведется следствие. У Зайтуллаева также есть адвокат по назначению – Тарас Омельченко.

«Он (Сеит-Ибраим Зайтуллаев – КР) сейчас находится в СИЗО, по нему ведется следствие. Я была у него сегодня, отвозила передачу. У него есть адвокат по назначению – Тарас Омельченко. Толком я с ним не смогла поговорить, потому что рядом был конвой. На тему того, почему он решил идти в Крым мы не поговорили. Он просто сказал, что очень скучал по семье. Здесь еще живет его девушка», – рассказала мать задержанного.

О применении пыток к Зайтуллаеву мама задержанного ничего сказать не смогла.

«Во всяком случае, на лице я не видела следов насилия. Из того, что я слышала сама: с ним разговаривают нормально. Сказать, что его запугивают, не могу. Следователь сказал, что ему могут дать условный срок, но это будет решать суд», – рассказала мать Зайтуллаева.