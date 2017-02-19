Задержанный участник организации «Аскер» уже больше недели находится в СИЗО – родственники

Задержанный российскими пограничниками участник организации «Аскер» Сеит-Ибраим Зайтуллаев уже 8 дней находится в СИЗО №1 Симферополя. Об этом рассказала мать задержанного, сообщает QirimInfo.
Она утверждает, что Зайтуллаева задержали в ночь с 9 на 10 февраля, а не 17 февраля, как об этом сообщили российские СМИ. Сейчас по его делу ведется следствие. У Зайтуллаева также есть адвокат по назначению – Тарас Омельченко.
«Он (Сеит-Ибраим Зайтуллаев – КР) сейчас находится в СИЗО, по нему ведется следствие. Я была у него сегодня, отвозила передачу. У него есть адвокат по назначению – Тарас Омельченко. Толком я с ним не смогла поговорить, потому что рядом был конвой. На тему того, почему он решил идти в Крым мы не поговорили. Он просто сказал, что очень скучал по семье. Здесь еще живет его девушка», – рассказала мать задержанного.
О применении пыток к Зайтуллаеву мама задержанного ничего сказать не смогла.
«Во всяком случае, на лице я не видела следов насилия. Из того, что я слышала сама: с ним разговаривают нормально. Сказать, что его запугивают, не могу. Следователь сказал, что ему могут дать условный срок, но это будет решать суд», – рассказала мать Зайтуллаева.
17 февраля российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ Крыма сообщают о задержании участника организации «Аскер» Сеит-Ибраима Зайтуллаева на админгранице Крыма с материковой Украиной.
Глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов подтвердил, что Сеит-Ибраим Зайтуллаев ранее находился в составе организации, однако отметил, что два месяца назад от дел был «освобожден».
По информации СМИ Зайтуллаев рассказал, как в организация «осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу».
На официальном сайте российского ФСБ информация о задержании отсуствует.
Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.
Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.
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