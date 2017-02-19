Алуштинский троллейбусный парк пополнился новыми машинами – власти

В Алуштинском троллейбусном парке состоялся торжественный запуск 20 единиц новых троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Троллейбусный транспорт, в первую очередь, благодаря своей доступности и безопасности, пользуется популярностью не только у гостей, посещающих полуостров, но и у жителей нашего муниципалитета. Ведь – это социально- ориентированный транспорт, которым пользуются как пенсионеры, так и учащиеся городских школ, проживающие в селах муниципалитета», – заявила российская председатель горсовета Алушты Галина Огнева.

Алуштинский троллейбусный парк – часть системы междугородного троллейбуса, связывающая Симферополь с курортами Южного берега Крыма, включающая самый длинный в Европе междугородный троллейбусный маршрут протяженностью 96 км.

Накануне сообщалось, что для обслуживания пригородных маршрутов в Крыму предприятие «Крымавтотранс» закупило и передало по договору сублизинга в «Крымтроллейбус» 30 новых автобусов марки КАВЗ.