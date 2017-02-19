Компания SpaceX отправила к МКС грузовой корабль Dragon

В США с космодрома на мысе Канаверал запустили ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon. Принадлежащий американской компании SpaceX аппарат доставит грузы на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 19 февраля сообщает Радио Свобода.

Первая ступень ракеты-носителя уже вернулась на Землю, совершив посадку недалеко от места старта. Грузовой корабль выведен на заданную орбиту. Как ожидается, он пристыкуется к МКС 22 февраля.

Запуск ракеты, отмененный 18 февраля из-за проблем со второй ступенью, был произведен со стартового комплекса LC-39, который не использовался в таких целях с момента завершения программы «Спейс Шаттл» в 2011 году.

SpaceX является одной из двух частных космических компаний, заключивших контракты с NASA на доставку грузов на Международную космическую станцию. Использование многоразовых ракет Falcon 9 удешевляет запуск космических аппаратов.