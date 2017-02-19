Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы осуществляется в штатном режиме», – отметили в пресс-службе.

Накануне на Керченской переправе организовали пункт обогрева и полевую кухню.

Вечером 16 февраля появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.