В Грузии прошел многотысячный митинг в защиту свободы слова

Тысячи людей вышли на протест в столице Грузии Тбилиси в знак протеста против, как они утверждают, попыток власти закрыть популярный в стране телеканал «Рустави-2», и в защиту свободы СМИ. Об этом 19 февраля сообщает Радіо Свобода.



За день до митинга телеканал «Рустави-2» прекратил вещание, оставив в эфире лишь заставку с призывом выйти на проспект Руставели и поддержать свободу слова.



Сообщается, что более 10 000 человек заполнили улицу перед зданием парламента. Руководство телеканала обвинило власти в попытке захватить контроль над телеканалом с помощью бизнесмена Кибаре Халваши. Он продал контрольный пакет акций десять лет назад, а сейчас пытается их отсудить.

Президент Грузии Гиорги Маргвелашвили пообещал через пресс-секретаря «полную поддержку всем средствам массовой информации и особенно «Рустави-2 ».