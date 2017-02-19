Крымские студотряды хотят приобщить к уборке туристических троп

Крымские студенческие отряды будут убирать туристические тропы за материальное вознаграждение. Об этом заявил руководитель Крымского отделения студенческих отрядов Владимир Кайданский.

«Сейчас мы рассматриваем возможность, чтобы на базе лесхозов подготовить пробные группы, которые вместе с егерями будут расчищать туристические тропы. Мы хотим это попробовать сначала на добровольческой основе, а потом за деньги», – заявил Кайданский.

Он утверждает, что материальное вознаграждение «будет мотивировать студентов принимать участие в таких акциях».

Накануне сообщалось, что студотряды хотят приобщить к охране окружающей среды Крыма.