В Киеве полиция задержала командира батальона «ОУН» – нардеп

Командира батальона «ОУН» Николая Кохановского задержала полиция во время акции в центре Киева в поддержку торговой блокады оккупированного Донбасса. Об этом заявил народный депутат Украины Егор Соболев, сообщает Радіо Свобода.



Соболев заявил, что Кохановского увезли в автозаке. Как передает корреспондент Радіо Свобода, полиция также задержала еще по меньшей мере семь человек.

Это произошло после того, как часть протестующих двинулась вечером в сторону Майдана Независимости от улицы Институтской. Между активистами и правоохранителями произошли незначительные стычки. Официальной информации о пострадавших нет.



Полиция пока не подтверждает и не опровергает задержания во время акций в центре Киева.



Около 19 часов в воскресенье между протестующими и полицией началась давка и словесные перепалки на улице Институтской. Правоохранители не позволили разместить митингующим палатку возле Администрации президента Украины. Затем часть активистов отправилась из правительственного квартала в центр города.



В воскресной акции принимают участие бойцы добровольческих батальонов, в частности «Донбасс», «Айдар» и ОУН, общественные активисты.



Сегодня сторонники торговой блокады разместили палатку и устроили так называемый «редут» (замкнутый круг), вокруг которого планировали сосредоточить акцию по блокированию здания Администрации президента в Киеве. Также активисты анонсировали на вечер появление большой палатки под зданием Администрации, и обещали, что останутся на ночь. Таким образом они требуют от президента Украины и провластных сил не препятствовать блокаде на Донбассе.