На пожаре в Керчи спасли двух мужчин – МЧС

На пожаре в жилом доме Керчи спасли двух человека. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Загорание произошло в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. По прибытию на место происшествия личный состав оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в квартире есть пострадавшие. В результате действий крымских спасателей на пожаре было спасено двое мужчин 1964 и 1955 года рождения, которых огнеборцы эвакуировали из опасной зоны», – отметили в пресс-службе.

13 февраля в Симферополе на улице Москалева горело 200 кв. метров складских помещений.

27 января начальник российского главка МЧС по Крыму Сергей Шахов сообщил, что Житель села Долиновка Белогорского района Виталий Харламов, спасший трех маленьких детей на пожаре,будет представлен к награде.

Накануне в селе Долиновка мужчина спас троих детей из горящего дома. В российском МЧС по Крыму заявляли, что местный житель Виталий Харламов не побоялся зайти в горящий дом, где на тот момент находились дети. Зайдя в комнату наполненную густым черным дымом, мужчина обнаружил маленьких детей, которые на момент пожара спали на диване. Молодой человек по очереди вынес троих детей из огня.