Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

Футболисты симферопольской «Таврии» вышли из отпуска

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Смотреть комментарии

Футболисты симферопольского клуба «Таврия», восстановленного на материковой Украине, вышли из отпуска. Об этом говорится на странице клуба в Фейсбуке.

«Команда уже провела первую тренировку, на которой присутствовал ряд новичков из числа местных футболистов – их присмотрел на местных соревнованиях главный тренер Сергей Шевченко», – говорится в сообщении.

В группе отметили, что в начале марта проведет три матча в рамках «Открытого Кубка Федерации футбола АР Крым 2017 года». Помимо «Таврии», в турнире примут участие еще три команды: «Энергия» (новая Каховка), «Мир» (Горностаевка) и «Колос» (Хлебодаровка).

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. База клуба находится в селе Железный порт Херсонской области, домашним стадионом, на время аннексии Крыма, стал «Машиностроитель» в городе Берислав. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG