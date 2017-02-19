Футболисты симферопольской «Таврии» вышли из отпуска

Футболисты симферопольского клуба «Таврия», восстановленного на материковой Украине, вышли из отпуска. Об этом говорится на странице клуба в Фейсбуке.

«Команда уже провела первую тренировку, на которой присутствовал ряд новичков из числа местных футболистов – их присмотрел на местных соревнованиях главный тренер Сергей Шевченко», – говорится в сообщении.

В группе отметили, что в начале марта проведет три матча в рамках «Открытого Кубка Федерации футбола АР Крым 2017 года». Помимо «Таврии», в турнире примут участие еще три команды: «Энергия» (новая Каховка), «Мир» (Горностаевка) и «Колос» (Хлебодаровка).

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. База клуба находится в селе Железный порт Херсонской области, домашним стадионом, на время аннексии Крыма, стал «Машиностроитель» в городе Берислав. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.