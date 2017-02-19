Во время столкновений в Киеве пострадали 10 человек – Красный Крест

В Киеве на Майдане Независимости произошли столкновения между участниками «блокадной акции» и правоохранителями, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом заявили представители «Красного Креста», сообщает Радіо Свобода.

Врачи говорят о десяти пострадавших, один из которых с закрытой черепно-мозговой травмой. Сообщается, что столкновения произошли когда часть участников «вече» спустилась к Европейской площади. Правоохранители не позволили участникам манифестации установить палатку возле Администрации президента.

Около 19 часов в воскресенье между протестующими и полицией началась давка и словесные перепалки на улице Институтской. Правоохранители не позволили разместить митингующим палатку возле Администрации президента Украины. Затем часть активистов отправилась из правительственного квартала в центр города.



В воскресной акции принимают участие бойцы добровольческих батальонов, в частности «Донбасс», «Айдар» и ОУН, общественные активисты.

Народный депутат Егор Соболев сообщил, что в результате столкновений полиция задержала командира батальона «ОУН» Николая Кохановского.



Сегодня сторонники торговой блокады разместили палатку и устроили так называемый «редут» (замкнутый круг), вокруг которого планировали сосредоточить акцию по блокированию здания Администрации президента в Киеве. Также активисты анонсировали на вечер появление большой палатки под зданием Администрации, и обещали, что останутся на ночь. Таким образом они требуют от президента Украины и провластных сил не препятствовать блокаде на Донбассе.