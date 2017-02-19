Власти Алушты намерены обратиться в суд с иском о сносе «незаконных самостроев»

Подконтрольные Кремлю власти Алушты намерены обратиться в суд с исками о сносе десяти объектов, которые якобы незаконно возведены в прибрежной зоне. Об этом сообщают «Новости Крыма».

«Речь идет о возведенных в разные годы объектах, расположенных на набережных Алушты и Профессорского уголка. На очередном заседании сессии депутатам будет предложено проголосовать за обращение в суд относительно других незаконно возведенных объектов», – заявил главный архитектор Алушты Игорь Юрченко.

В Ялте 17 февраля снесли «незаконные торговые объекты», расположенные на территории, принадлежащей ООО Парк-отель «Марат».

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в конце сентября распорядился полностью зачистить плато горы Ай-Петри от незаконных строений. Начало сноса объектов чиновник анонсировал на 1 ноября текущего года. Кроме того, Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.