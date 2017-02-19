Из-за столкновений в Киеве задержали пять человек, травмированы двое правоохранителей – полиция

В управлении Национальной полиции в городе Киеве сообщили, что после столкновений 19 февраля между активистами и правоохранителями в столице были задержаны пять человек, двое правоохранителей получили травмы. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.



«Около 19 часов участники акции прибыли к Администрации президента, где между ними и правоохранителями возникла словесная перепалка и потасовка. Впоследствии часть активистов вернулись к Европейской площади: у установленного пункта пропуска несколько человек начали провоцировать стражей порядка и сломали металлическую рамку. Во время схватки полицейские задержали нескольких активных участников», – говорится в сообщении.



Как уточнили в полиции, в райотделы доставили пять человек. В результате столкновений пострадал один милиционер и сотрудница патрульной полиции. Информация о пострадавших уточняется.



В полиции пока не комментировали задержание командира добровольческого батальона «ОУН» Николая Кохановского.

По факту травмирования силовиков начато уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов, добавили в полиции.



19 февраля днем у стелы Независимости в Киеве произошло «вече» сторонников торговой блокады оккупированного Донбасса. После этого активисты переместились в правительственный квартал, к зданию Администрации президента Украины. Там они разместили палатку и устроили так называемый «редут» (замкнутый круг), вокруг которого планировали сосредоточить акцию по блокированию здания Администрации.



Также активисты анонсировали на вечер появление большой палатки под зданием Администрации и обещали, что останутся на ночь. Впрочем правоохранители помешали активистам и некоторым народным депутатам развернуть такую палатку. После словесной перепалки и потасовки большинство пикетчиков двинулись по улице Грушевского до Майдана Независимости. Возле Европейской площади путь им преградил кордон полиции. После очередных столкновений полиция задержала несколько человек, среди которых, как сообщили активисты, был и командир добровольного батальона «ОУН» Николай Кохановский.