Радио Крым.Реалии: Три года расстрелов на Майдане. Крымские итоги

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о годовщине трагических событий во время Революции Достоинства. Среди участников митингов в поддержку Евромайдана были и крымчане которые с начала протестов устраивали акции на полуострове, а также приезжали в Киев на Майдан Независимости. Как сегодня крымские активисты Евромайдана воспринимают события Революции Достоинства? Почему Евромайдан стал оправданием российской аннексии полуострова?

На эти вопросы ответят председатель общественной организации «Сила права», член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Андрей Сенченко, глава Меджлиса крымскотатарского народа РефатЧубаров, а также координатор крымского Евромайдана, гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун. Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​