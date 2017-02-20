В Крыму намерены рассмотреть вопрос о выделении участка для создания Кургана Славы

Поисковой группе «Крымский рубеж» могут выделить земельный участок для создания Кургана Славы. Об этом заявил подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«Есть большое количество временных захоронений, которые они сделали в ходе своих поисковых операций, и они бы хотели создать один большой Курган Славы. Будем смотреть, где можно выделить этот земельный участок, чем мы можем помочь», – заявил Полонский.

Раньше сообщалось, что в Крыму планируют реализовать совместный российско-британский проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».