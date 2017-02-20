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В Белом доме опровергли контакты советников Трампа с российской разведкой во время выборов

Райнс Прибес

Райнс Прибес

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Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибес опроверг контакты советников президента США Дональда Трампа с российской разведкой во время избирательной кампании. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC 19 февраля.

«Я могу заверить вас, что высокопоставленные чиновники разведывательного сообщества заверили меня, что эта история не только сильно преувеличена, но и ложная ... Они дали ясно понять, что эта история – полная чушь», – сказал Прибес.

Этот комментарий стал одной из последних реакций Белого дома на заявления о возможных связях окружения Трампа с российскими чиновниками во время избирательной кампании.

В конце января газета The New York Times сообщила, что разведывательные и правоохранительные органы США в рамках расследования возможных связей между российскими официальными лицами и по меньшей мере тремя соратниками избранного президента Дональда Трампа изучают «перехваченные данные и финансовые операции». Отдельные комитеты Сената США также взялись за расследование таких возможных фактов.

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