В Белом доме опровергли контакты советников Трампа с российской разведкой во время выборов

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибес опроверг контакты советников президента США Дональда Трампа с российской разведкой во время избирательной кампании. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC 19 февраля.



«Я могу заверить вас, что высокопоставленные чиновники разведывательного сообщества заверили меня, что эта история не только сильно преувеличена, но и ложная ... Они дали ясно понять, что эта история – полная чушь», – сказал Прибес.



Этот комментарий стал одной из последних реакций Белого дома на заявления о возможных связях окружения Трампа с российскими чиновниками во время избирательной кампании.



В конце января газета The New York Times сообщила, что разведывательные и правоохранительные органы США в рамках расследования возможных связей между российскими официальными лицами и по меньшей мере тремя соратниками избранного президента Дональда Трампа изучают «перехваченные данные и финансовые операции». Отдельные комитеты Сената США также взялись за расследование таких возможных фактов.