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Новости

На Керченском мосту планируют создать системы транспортной безопасности

Строительство Керченского моста. Архивное фото

Строительство Керченского моста. Архивное фото

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Российское казенное учреждение «Управление автомобильных дорог «Тамань» и Управление ведомственной охраны Министерства транспорта России заключили государственный контракт на выполнение работ, связанных с оснащением моста через Керченский пролив инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности на период строительства и эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Упрдора «Тамань».

По информации пресс-службы, контракт заключен в исполнение распоряжения Правительства России, в соответствии с которым Упрдор «Тамань» определено заказчиком работ, Управление ведомственной охраны Минтранса – единственным подрядчиком.

«Согласно техническому заданию к госконтракту, УВО Минтранса должно разработать и реализовать оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения по оснащению объектов инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими требования к антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры с учетом уровней безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, финансирование работ по контракту предусмотрено российской целевой программой «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Предельная стоимость работ составляет 4,5 млрд рублей.

«Предельная стоимость работ не может быть превышена. Стоимость подлежит корректировке в сторону уменьшения в соответствии с проектной документацией на основании положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости работ», – сообщает пресс-служба.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

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