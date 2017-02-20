Иракские военные заявили об успехах операции по освобождению Мосула

Иракские военные силы сообщили об успехах объявленного накануне наступления на западную часть второго по величине города Ирака Мосул с целью освобождения его от боевиков группировки «Исламское государство».

В заявлении военных 20 февраля говорится о взятии под контроль 15 деревень и продвижении военных в сторону аэропорта. Сообщается, что бои проходили при жестком сопротивлении со стороны исламистов.

Накануне иракские военные сообщили, что на подступах к западному Мосулу взяли под контроль электростанцию и убили нескольких джихадистов, в частности, снайперов.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади ранее объявил о начале военной операции по освобождению западной части Мосула от боевиков группировки «Исламское государство». 19 февраля иракские самолеты сбросили миллионы листовок, чтобы предупредить жителей Мосула, что нападение неизбежно.

Мосул с 2014 года занят группировкой «Исламское государство». Массированное наступление с целью восстановить контроль над этим городом началось 17 октября 2016 года. Это крупнейшая военная операция в Ираке с тех пор, как американские войска покинули страну в 2011 году.

Иракские правительственные войска ранее вошли в Мосул и пытались закрепиться в восточных кварталах города. Продвижение вглубь Мосула замедлилось из-за действий в более густонаселенных районах, где боевики осуществляют самоубийственное нападения и оставляют мины-ловушки.

Иракские правительственные силы, бойцы курдских отрядов «пешмерга», шиитское ополчение при поддержке Ирана, а также представители сунитских племен наступают на Мосул со всех сторон, чтобы вытеснить боевиков «Исламского государства».