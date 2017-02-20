В Крыму 20 февраля ожидаются дожди

В понедельник, 20 февраля, в аннексированном Крыму ожидается переменная облачность, местами дожди.Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, днем – 7-12 градусов выше нуля. Ветер – юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, местами до 13 м/с.

«В Симферополе в понедельник переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10, местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью – около нуля, днем 9-11 градусов тепла. В Севастополе облачно, вечером дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью – от 0 до +2 градусов, днем – от 8-10 градусов выше нуля», – отметили в пресс-службе.

По данным ООО «Морская дирекция», Керченская паромная переправа 20 февраля работает в штатном режиме.

Ранее в связи с прохождением холодного фронта 15 февраля на территории полуострова объявили штормовое предупреждение. Ожидались сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.