В морской акватории Керчи отменили ледокольную проводку судов

В акватории керченских портов и на подходах к ним отменили ледокольную проводку судов. Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте российского госучреждения «Администрация морских портов Черного моря».

В документе сообщается о потеплении, улучшении ледовой обстановки и очищении от льда морской акватории.

«Объявить окончание периода ледокольной проводки судов в морском порту Керчь и подходов к нему… Штабу ледокольных проводок в морском порту Керчь завершить свою работу», – говорится в распоряжении.

Период ледокольных проводок судов в районе Керчи был объявлен 11 февраля. Из-за морозов в Керченском проливе в начале февраля образовался лед. Из-за этого была затруднена работа Керченской паромной переправы, что в свою очередь привело к образованию очередей в портах.

18 февраля стало известно, что водители грузовых автомобилей в российском порту «Кавказ» ожидают переправы через Керченский пролив 93 часа. В воскресенье 19 февраля, водителей и пассажиров просили воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Накануне появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.