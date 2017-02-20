В Верховном суде Крыма началось заседание по «делу Чийгоза»

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 20 февраля проходит заседание суда по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Ранее стало известно, что в зале суда не разрешили снимать специальному корреспонденту издания France24 из Москвы Елене Волошиной. По ее словам, было подано ходатайство на проведение видеосъемки в зале суда, однако было отказано в съемке.

«Прокурор решил, что видеосъемка может нарушить права участников процесса», – отметила Волошина.

Комментариев подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по поводу запрета видеосъемки на данный момент нет.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.