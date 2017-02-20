Появилась обновленная реконструкция расстрела на улице Институтской в Киеве

В Интернете появилось видео расстрела участников протестов на улице Институтской 20 февраля 2014 года, синхронизированное из более 15 000 фильмов и более 4500 фотографий. Об этом сообщили в Лаборатории реконструкции событий Jus Talionis.

По данным лаборатории, на видео посекундно воспроизводятся события на Майдане Независимости и улице Институтской от 8:53 до 11:00 20 февраля 2014 года, когда погибли 45 участников протестов и двое правоохранителей. Одновременно можно просмотреть события из 16-ти разных ракурсов.

Как сообщили в Лаборатории реконструкции событий Jus Talionis, которая представила видео, все убитые митингующие были безоружны.

«Установить этот факт нам дали возможность синхронизация и тщательный анализ видоматериалов. На видео можно увидеть, что происходило на всем периметре Майдана Независимости и на улице Институтской в одно и то же время, поэтому, можно отследить передвижение любого предварительно идентифицированного человека. На видео четко видно, что ни один из 45-ти убитых майдановцев не был вооружен. Только щиты, и у некоторых – палки», – говорится в сообщении.

В Jus Talionis отмечают, что 80% видеоматериалов и весь фотоматериал синхронизирован по таким особым признакам, как вспышки или уникальные движения.

В Лаборатории реконструкции считают, что видеоработа даст возможность проанализировать развитие событий 20 февраля 2014 года на улице Институтской и идентифицировать обстоятельства ранений и смертей пострадавших.

«Еще не все раненые на Майдане получили статус пострадавших, не все свидетели травм и убийств дали показания, фото- и видеоматериалы, много пуль, гильз и простреленных предметов разобрали на сувениры. Чтобы ускорить расследование и получить больше ценной информации (а важен каждый эпизод), всем неравнодушным, всем, кому есть что рассказать и чем поделиться, необходимо обратиться к следователям и адвокатам потерпевших, которые ведут расследование», – заявили в Лаборатории реконструкции событий Jus Talionis.

Представленное видео – это обновленная и дополненная редакция реконструкции «Высота «Октябрьский», опубликованной 20 февраля 2015 года.

В феврале 2014 году на фоне массовых протестов, начавшихся в ноябре 2013 года, из-за решения тогдашней украинской власти остановить подготовку соглашения об ассоциации с Европейским союзом, тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул страну. Этому предшествовали расстрелы митингующих на Майдане, в результате чего погибло более 100 человек.

После этого парламент Украины объявил о назначении досрочных президентских выборов, на которых победил Петр Порошенко.

Российские официальные лица неоднократно называли события в Украине «переворотом». В то же время Москва официально признала легитимность выборов, победителем которых стал Порошенко