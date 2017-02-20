20 февраля началась «временная оккупация Крыма» – МИД Украины

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца напомнила, что три года назад, 20 февраля 2014 года начался процесс «временной оккупации Автономной республики Крым», который завершился так называемым референдумом о присоединении полуострова к России. Об этом она написала в Twitter.

В октябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет 20 февраля 2014 года датой начала «временной оккупации» территории Украины.

Как сообщили в Администрации президента Украины, соответствующие изменения в законодательство вносятся с целью уточнения даты начала «временной оккупации», устранения коллизий и разногласий по этому поводу и согласования с нормами международного права в целях защиты прав государства, граждан и юридических лиц.

В феврале 2014 года неизвестные вооруженные люди, которых называли «зелеными человечками», захватили главные государственные учреждения Крыма и подняли российский флаг. Кроме того, «зеленые человечки», которых также называли «вежливыми людьми», блокировали украинские военные части.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия заявила о включении Крыма в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

Позже президент России Владимир Путин признался, что «зеленые человечки» – это российские военные.

Россия отрицает факт аннексии полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».