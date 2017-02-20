В Крыму мужчина провалился в вертикальную пещеру

В аннексированном Крыму вечером 19 февраля спасли жителя Ялты, который с высоты 15 метров провалился в вертикальную пещеру на Долгоруковской яйле. Об этом сообщает пресс-служба «Крым-Спас» в понедельник, 20 февраля.

«Мужчина находился на дне вертикальной шахты, расположенной недалеко от вершины Базар-Оба в центральной части Долгоруковской яйлы. В результате несчастного случая пострадавший получил многочисленные травмы. При помощи специального альпинистского снаряжения спасатели осуществили спуск к пострадавшему и оказали ему первую помощь – остановили кровотечение путем наложения давящих повязок и провели транспортную иммобилизацию. После чего спасатели совместными усилиями при помощи жестких носилок извлекли мужчину со дна пещеры на поверхность», – говорится в сообщении.

Пострадавшего эвакуировали в село Ивановка Симферопольского района, и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности при походах в горы и необходимости регистрироваться в службе спасения.