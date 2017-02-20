В России вышли на протест против обязательной установки ЭРА-ГЛОНАСС на импортные автомобили

В российском Владивостоке 19 февраля более 500 человек вышли на митинг против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на импортные легковые автомобили. Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди собрались на привокзальной площади. Многие развернули флаги, транспаранты и плакаты с надписями: «ЭРА-ГЛОНАСС – добровольный выбор», «Вчера «Платон», сегодня ГЛОНАСС, завтра коллапс!», «ЦАРЬ забыл февраль 17-го?». Однако российские правоохранители заставили людейсвернуть плакаты. С трибуны звучала критика в адрес президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева.

После акции шесть российских активистов, в том числе двое депутатов Законодательного собрания Приморья были доставлены в отдел полиции. Двоих активистов суд оштрафовал на сумму 10 тысяч рублей.

В августе 2016 года панель арбитров при Всемирной торговой организации (ВТО) приняла решение в пользу Евросоюза по спору с Россией о тарифах на бумагу, пальмовое масло и холодильники. Арбитры установили, что Россия применяла завышенные пошлины на ввоз этих продуктов из ЕС, отступая тем самым от Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года.