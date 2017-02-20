В Крыму властям не удалось создать атмосферу ненависти во время Евромайдана – Щекун

Органы местного самоуправления в Крыму в 2014 году вели целенаправленную работу по дискредитации Евромайдана. Они поддерживали информационную кампанию, порочащую события в Киеве и организовывали митинги против движения «Евромайдан-Крым». Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун.

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По его словам, несмотря на предпринятые попытки, местным властям в то время не удалось создать атмосферу ненависти на полуострове.

«На тот момент сами крымчане были пассивны. Их постоянно сгоняла Партия регионов на митинги против нас. Фактически, чтобы речь шла о ненависти к Майдану – такого не было. Наоборот, впервые за всю историю Крыма, впервые публично организаторы движения «Евромайдан-Крым» и все активисты, не имеет значения, были это крымские татары, украинцы, россияне, на каком языке говорили – выходили на поддержку Евромайдана. И эти акции становились мощнее. В выходные дни собирались до 2-3 тысяч человек», – сказал Щекун.

Дата 27 февраля 2014 года считается началом российской аннексии Крыма. Несмотря на опасность и давление, крымские активисты организовывали акции в поддержку территориальной целостности Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».