Аксенов распорядился провести проверку в Ливадийском дворцово-парковом музее

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов распорядился провести проверку Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника. Соответствующее распоряжение Аксенова № 65-рг от 20 февраля обнародовано на сайте подконтрольного Кремлю правительства полуострова.

В документе сообщается, что будет создана рабочая группа по «изучению и анализу фактов ненадлежащего функционирования» музейного комплекса в Ливадии.

Результаты проверки ожидаются 22 февраля. О причинах проверки не сообщается.

Комментариев руководства Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника на данный момент нет.

Министерству культуры Крыма дано распоряжение предоставить рабочей группе материалы для проверки деятельности Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника. Контроль над выполнением возложен на заместителя председателя крымского правительства Людмилу Опанасюк.

Ливадийский дворец был летней резиденцией последнего русского царя Николая II и его семьи. В 1945 году здесь состоялась встреча антигитлеровской коалиции – Ялтинская конференция, на которой присутствовали Сталин, Рузвельт, Черчилль.

С 1974 года музейный комплекс был открыт для посетителей. Ливадийский дворец получил статус одного из семи чудес Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».