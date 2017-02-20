Аксенов планирует принять участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов 27-28 февраля 2017 года планирует принять участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, в рамках мероприятия предполагается презентация крымского стенда и стенда Ялтинского международного экономического форума главе правительства России Дмитрию Медведеву.

«Состоится подписание ряда документов по реализации инвестиционных проектов, а также соглашений о сотрудничестве и взаимопонимании. Совместно с представителями крымской делегации примем участие в пленарном заседании, которое откроет Дмитрий Медведев», – написал глава правительства Крыма.

Также, отметил Аксенов, крымская делегация посетит ряд специализированных мероприятий. В частности, секции «Промышленные кластеры: региональный аспект», «Повышение эффективности производства – национальный приоритет», «Лучшие социально-экономические практики. «Готовые решения» для внедрения в регионах», «Финансирование инфраструктурных проектов» и другие.

В конце сентября 2016 года назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщал, что полуостров привез 242 инвестиционных предложения на инвестиционный форум «Сочи-2016». Также он сообщал о начале «110 проектов, в рамках которых инвестируется 125,8 млрд рублей и создается порядка 6 тысяч рабочих мест».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».