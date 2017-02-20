Лавров об «аренде Крыма»: невозможно арендовать у самого себя

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал появившуюся в New Yourk Times информацию о некоем плане, предусматривающем референдум по предоставлению аренды аннексированного Крыма России. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

«Комментировать мне сложно, потому что у самого себя арендовать ничего невозможно», – отметил Лавров.

По мнению Лаврова, «есть немало желающих отвлечь внимание от полной неспособности администрации Порошенко выполнить свои обязательства по минским договоренностям, заодно отвлечь внимание от неспособности наших германских и французских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово».

Как сообщается в материале New York Times, за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента США, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес-проектов в России, и Андрей Артеменко, украинский народный депутат. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал от однопартийца Андрея Артеменко сложить мандат народного депутата Украины из-за позиции по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».