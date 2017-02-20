Власти Крыма утверждают, что из-за перебоев в работе переправы продукты не подорожали

В аннексированном Крыму утверждают, что перебои в работе Керченской переправы, которые наблюдались из-за непогоды и обледенения, не отразились на ценах на продукты. По словам заместителя главы Министерства промышленной политики подконтрольного Кремлю правительства Крыма Яна Латышева, во всех объектах розничной торговли на полуострове «ценовая ситуация – стабильная».

Как сообщается на сайте крымского министерства 20 февраля, «цены на 32 из 40 продовольственных товара, подлежащих мониторингу в Крыму, стабильны».

По сообщению крымского ведомства, наблюдается снижение цен на некоторые продукты питания, в том числе на куриные яйца (на 2,5%), капусту (на 2,7%), морковь (от 1,7%) и апельсины (до 3,9%).

«Потребительский спрос населения Крыма удовлетворяется в полном объеме. Необходимо отметить, что стабильное функционирование потребительского рынка обеспечивается не только за счет развитой стационарной торговой сети и рынков, но также за счет проведения ярмарочных мероприятий», – отметил Ян Латышев.

Накануне стало известно, что в Крыму наблюдается нехватка импортных фруктов. В частности, в гипермаркете «Ашан» в воскресенье 19 февраля из всего ассортимента в магазине остались латиноамериканские бананы и местные яблоки сорта Симиренко.

Такое положение местные торговцы связывают с более чем трехдневным простоем грузовых фур на Керченской паромной переправе из-за непогоды и обледенения.

18 февраля стало известно, что водители грузовых автомобилей в российском порту «Кавказ» ожидают переправы через Керченский пролив 93 часа. В воскресенье 19 февраля, водителей и пассажиров просили воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Накануне появились сообщения, что в Краснодарском крае России водители грузовиков перекрыли дорогу, ведущую к паромной переправе в аннексированный Крым. Таким образом дальнобойщики протестовали против долгого времени ожидания на паром, которое связывали с обледенением и непогодой.