В Крыму начался суд над фигурантом ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 20 февраля началось рассмотрение апелляции на продление ареста фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усейну Куку. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.

Ранее стало известно, что суд перенес заседание по рассмотрению апелляционных жалоб Эмир-Усеина Куку и его адвоката Алексея Ладина на 20 февраля.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».