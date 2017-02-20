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Новости

В Севастополе обещают увеличить до тысячи рублей выплаты ветеранам

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя инициировало увеличение суммы ежемесячных денежных выплат ветеранам до одной тысячи рублей. Об этом сообщает 20 февраля пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

«С 1 января 2017 года выплата составляет 555 рублей 94 копейки, но принято решение об увеличении суммы до одной тысячи рублей», – отметил Станислав Борисенко.

По его словам, перерасчет средств с начала года будет сделан после того, как депутаты подконтрольного Кремлю правительства Севастополя утвердят изменения в местный закон.

Ежемесячная выплата в размере 500 рублей производилась жителям Севастополя с 1 января 2015 года. Позже она была проиндексирована и составила 532 рубля. Всего выплату получают 8 тысяч 878 человек. Среди них – ветераны Второй мировой войны, жители осажденного Севастополя, члены семей погибших и умерших ветеранов войны, узники лагерей, инвалиды войны.

Накануне подконтрольное Кремлю правительство Севастополя утвердило региональную надбавку врачам и медицинским работникам.

В Крыму чиновники оценили потребительскую корзину в сумму 8,4 тысяч рублей (143 доллара, 3966 гривен), при этом жители полуострова отмечают, что новый прожиточный минимум не соответствует их реальным затратам.

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