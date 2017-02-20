Чалый: в Севастополе готовили пророссийский переворот с 2004 года

Депутат подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Алексей Чалый заявил, что в городе пророссийские силы готовили переворот с 2004 года. Об этом Чалый рассказал в интервью российскому изданию ТАСС, которое опубликовали 20 февраля.

«В 2004-2005 годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с «оранжевой революцией». Но юридически крепкая база для наших действий могла появиться только в случае, если бы возник период беззакония, когда нельзя оставаться в рамках закона, если с тобой перестают говорить на языке закона. В 2004-2005 годах этого не случилось. Тогда, как вы помните, в Киеве произошла практически легитимная передача власти», – рассказал Алексей Чалый.

По его словам, еще один «критический период» был в 2008 году, когда президент Украины Виктор Ющенко распорядился не пускать в Севастополь корабли Черноморского флота, принимавшие участие в российской военной операции в Южной Осетии – сепаратистском регионе Грузии.

«Это провокация на уровне, близком к объявлению войны. Я не буду вдаваться в детали, но на самом деле к этому было очень близко. Но офицеры просто не решились стрелять друг в друга, живя в одном городе, глядя друг другу в глаза. Тогда мы тоже готовились к захвату власти в городе. Но не получилось», – отметил Чалый.

Он добавил, что задолго до российской аннексии Крыма, в Севастополе вели антиукраинскую пропаганду, в частности, выпускали соответствующую литературу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».