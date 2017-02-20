Порошенко назначил послов в Беларусь, Ирак и Лаос

Президент Петр Порошенко назначил послов Украины в Беларуси, Ираке и Лаосской Народно-Демократической Республике. Соответствующие указы, датированные 16 февраля, опубликованы сегодня на сайте администрации президента.

Согласно обнародованным документам, послом в Беларуси стал Игорь Кизим, в Ираке – Виктор Недопас, а в Лаосе – Андрей Бешта, который по совместительству занимает должность посла Украины в королевстве Таиланд.

Михаила Ежеля, ранее возглавлявшего украинское дипломатическое представительство в Беларуси, а перед этим – министерство обороны Украины, освободили от должности весной 2015 года. Генеральная прокуратура Украины подозревает его в злоупотреблении служебным положением, в результате чего нанесен ущерб государству на сумму 43 миллиона гривен. Чиновник объявлен в розыск.

За последние полгода президент назначил новых послов в несколько государств, в частности, в Словакию, Чехию и Грузию.