Вещественные доказательства по «делу Чийгоза» опровергают обвинение – Полозов

Часть вещественных доказательств, рассмотренная 20 февраля по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, опровергает обвинение в отношении Чийгоза. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии.
«Следствие целенаправленно избирательно подходило к поиску доказательств, отбирало только те доказательства, которые укладывались в линию обвинения, а противоправные действия в отношении проукраинских митингующих, в отношении крымских татар, сознательно не расследовала и не включала этих людей в перечень потерпевших или свидетелей», – отметил Полозов.
На заседании был исследован седьмой диск, изъятый у свидетеля Валиева. События там происходят на территории площади перед Верховной Радой Крыма в утренние часы, рассказал Полозов.
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Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».
«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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