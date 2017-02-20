В Крыму завершили расследование ДТП близ Щебетовки, в котором погибли 7 человек

В аннексированном Крыму сообщают о завершении расследования уголовного дела в отношении водителя ПАО «Керченское АТП 14313», который был за рулем автобуса, упавшего в пропасть неподалеку от Щебетовки. Тогда в результате аварии 7 человек погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили 20 февраля в пресс-службе управления российского Следственного комитета по Крыму, водителя автобуса подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух или более лиц).

«По данным следствия, 11 августа 2016 года обвиняемый, не справившись с управлением, допустил съезд с автодороги и опрокидывание автобуса, в котором находились 19 человек, в овраг глубиной 50 метров в районе села Щебетовка. В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления: проведено более 20 экспертиз, допрошено более 60 человек», – говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что продолжается расследование уголовного дела в отношении первого заместителя генерального директора ПАО «Керченское АТП 14313», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

11 августа в Крыму рейсовый автобус, следовавший по маршруту Судак – Керчь, в районе урочища Кизил-Таш упал в обрыв глубиной около 50 метров.

Позднее стало известно, что водитель автобуса не проходил стажировку на маршруте.