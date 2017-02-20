Радио Крым.Реалии. Усталый Мюнхен. Новые вызовы старой системе безопасности

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии подводят итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Какие темы беспокоят политические элиты больше всего, заметна ли усталость Запада от украинских проблем и как Запад собирается взаимодействовать с Россией?

На эти вопросы ответят украинский политолог Евгений Магда и эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​