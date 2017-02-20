В Министерстве обороны России заявляют, что четверо российских военных погибли в Сирии 16 февраля.

В заявлении министерства, опубликованном 20 февраля, сообщили, что еще двое российских военных также получили ранения в результате срабатывания взрывчатки, заложенной на дороге между городом Холм и военно-воздушной базой Тияс.

Министерство описывает российских солдат как «военных советников», которые ехали в колонне сирийских военных с авиабазы.

В ведомстве отмечают, что придорожная бомба была на радиоуправлении и сработала, когда российский автомобиль отъехал примерно четыре километра от авиабазы, известной как Т-4.

С сентября 2015 года Россия проводит воздушную кампанию в Сирии в поддержку президента Сирии Башара аль-Асада.