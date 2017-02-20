Для бригад «Скорой помощи» Крыма купили антидот против угарного газа

В аннексированном Крыму бригады «Скорой помощи» получили препарат «Ацизол», который входит в список важнейших и жизненно необходимых, и является антидотом против угарного газа. Об этом сообщает пресс-служба управления российской прокуратуры по Крыму 20 февраля.

Накануне сообщалось, что проведенная проверка выявила нехватку в комплектации бригад Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры был приобретен жизненно важный препарат «Ацизол» и им уже обеспечены службы «Скорой помощи», – говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что прокурор района направил в адрес директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи представление.

В конце января 2017 года стало известно, что проверка выявила отсутствие в комплектации бригад Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи двух препаратов из перечня жизненно необходимых. Это антидот против угарного газа и антигипоксант, применяемый при кислородной недостаточности, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год.